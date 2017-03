Grote politiemacht aan Aalsters ziekenhuis

Aalst - In en rond het OLV-ziekenhuis in Aalst heeft dinsdagmiddag een grote politieactie plaatsgevonden. Getuigen hadden gemeld dat er verdachte personen het ziekenhuis waren binnengegaan.

Twee verdachte mannen met ruime bagage werden opgemerkt door personeelsleden aan het onthaal. Zij hadden verdachte handelingen op bewakingsbeelden gezien. Het zogenaamde Orco-team, gespecialiseerd in gevaarlijke situaties, werd meteen ter plaatse gestuurd om de in- en uitgangen van het ziekenhuis te bewaken.

De politie kon de twee personen aantreffen en identificeren. Hun bagage werd met een explosievenhond gecontroleerd, maar er werden geen explosieven aangetroffen. De twee mannen worden momenteel ondervraagd.

Burgemeester Christophe D’Haese van Aalst bevestigde rond 15.30 uur dat er een zoektocht aan de gang was en zei dat ze, met de eerste verjaardag van de aanslagen in Brussel in het achterhoofd, geen enkel risico wilden nemen. Even na 16 uur werd de actie afgeblazen.