Dendoncker is verdediger bij Rode Duivels: “Middenveld spreekt me meer aan”

Leander Dendoncker speelde de laatste interland tegen Estland in de verdediging. Het lijkt erop dat bondscoach Martinez hem eerder als verdediger dan middenvelder, wat hij is bij zijn club Anderlecht, ziet.

“Dat zou best kunnen”, aldus Dendoncker. “Als je ziet hoe zwaar de concurrentie in het middenveld is... Ik weet wel dat ik de enige ben die bij mijn club als zuiver verdedigende middenvelder speel. De rol van Witsel bij de Rode Duivels. Maar er zijn nog zoveel goede middenvelders bij de nationale ploeg, jongens die bij hun club misschien niet zuiver verdedigende middenvelder spelen maar het wel zouden kunnen. Ik wil er graag spelen want middenvelder spreekt me meer aan dan verdediger. Maar kom, ik ben al blij dat ik erbij ben. Ik ben altijd klaar om in de verdediging te spelen, ook al vraagt dat een tactische aanpassing en is het niet simpel om die knop snel om te draaien.”

Dendoncker speelde dit seizoen bij competitieleider RSC Anderlecht al 45 officiële wedstrijden en ook bij de nationale ploeg kreeg hij de vorige WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland een basisplaats. "Ik voel het einde dan ook naderen", bekende de 21-jarige Rode Duivel. "Het begint zwaar te worden, terwijl de belangrijkste fase in de competitie nog moet beginnen en we ook nog in de Europa League zitten. Het zou mooi zijn om te spelen tegen Rusland, maar drie dagen later starten we met Anderlecht al aan Play-off I. De coach heeft me duidelijk gemaakt dat ik niet geblesseerd mag terugkomen van de nationale ploeg. Het is nu aan mij om me goed te verzorgen."

Met Griekenland zakt er zaterdag wel een tegenstander van een ander kaliber naar het Koning Boudewijnstadion af. "Het is een ploeg met veel duelkracht en voetballende kwaliteiten. Het is aan ons om voor eigen publiek de drie punten te pakken."

Roberto Martinez ziet Dendoncker dan weer als "een verdediger en een defensieve middenvelder". "Tegen Estland deed hij het goed achterin, bleef hij kalm aan de bal", vertelde de bondscoach. "Het klopt dat hij al veel wedstrijden gespeeld heeft, maar toch heb ik daarvoor geen afspraken gemaakt met Anderlecht. Het zou niet fair zijn om met de ene club wel te spreken en met de andere niet. Als ik spreek, is dat met alle clubs."

Chadli: “Anderlecht niet kansloos tegen Manchester United”

Rode Duivel Nacer Chadli speelt bij West Bromwich Albion in de Engelse Premier League. Hij kent Manchester United, tegenstander van Dendoncker en Anderlecht in de kwartfinale van de Europa League, heel goed.

“Eigenlijk beter dan Anderlecht”, geeft hij toe. “Toch durf ik zeggen dat Anderlecht niet kansloos is. Dat het niet makkelijk wordt, is evident. Maar Manchester speelt niet altijd even goed. Ze hebben ook wel eens een slechte dag. Als Anderlecht dan een goede dag heeft, kan het United zeker kloppen. Neen, Anderlecht heeft echt wel kans om door te gaan.”