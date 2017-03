Axel Witsel countert kritiek: “Verrast door het fysieke niveau in Chinese competitie”

Ondanks zijn transfer naar het Chinese Tianjin Quanjian behield bondscoach Roberto Martinez het vertrouwen in Axel Witsel. Volgens de 28-jarige middenvelder moet er helemaal niet getwijfeld worden aan zijn fysieke paraatheid. “Ik was verrast door het fysieke niveau in de Chinese competitie”, vertelde Witsel na afloop van de training van dinsdag in Tubeke.

“De agressiviteit ligt er echt heel hoog, met veel fysieke contacten. Dat is over het algemeen zo, ik word er niet geviseerd omdat ik een van de vedetten ben. Tactisch gezien is het niet de sterkste competitie, veel ploegen laten wel veel ruimte tussen de linies”, aldus Witsel, die met de promovendus met een één op zes aan het nieuwe seizoen in de Super League begonnen is. In de laatste wedstrijd tegen topclub Shanghai Greenland scoorde de Luikenaar zijn eerste treffer in de Chinese competitie.

Bij zijn nieuwe club krijgt de middenvelder dan ook een meer aanvallende rol. “Het is een privilege om met een coach als Fabio Cannavaro te kunnen werken. Hij heeft me haarfijn uitgelegd wat hij van me verwacht in die positie. Bij de Rode Duivels voel ik me echter goed als verdedigende middenvelder. Wat ons team betreft, denk ik dat het een aanpassingsjaar zal worden, pas vanaf volgend seizoen kunnen we voor de prijzen gaan.”

Door zijn Chinees avontuur werd er in België getwijfeld of Witsel nog wel de selectie van Martinez zou halen. “Ik heb me daar niet al te veel vragen bij gesteld. Ik zie heel wat spelers al jarenlang in China voetballen en tegelijkertijd toch geselecteerd worden voor hun nationale ploeg”, aldus Witsel, die ook niet vreest dat zijn niveau op termijn zal dalen. Volgend jaar al staat immers het WK in Rusland op het programma. “We werken daar heel hard, dus ik zou het niet begrijpen als ik niet fit genoeg zou zijn om het WK te halen. Het ritme in de wedstrijden ligt lager, maar ook toen ik nog in Rusland voetbalde, moest ik me aanpassen als ik naar de nationale ploeg kwam.”

Voor bondscoach Roberto Martinez was Witsel in zijn vorige zes interlands telkens een certitude en dat lijkt momenteel ook niet te veranderen. “Ik zie helemaal geen verschil met de Witsel van vroeger”, bekende Martinez. “In vergelijking met de andere spelers is hij net frisser omdat zijn seizoen in China nog maar pas begonnen is. Het maakt voor mij niet zo heel veel uit waar je speelt, het belangrijkste is dat je ergens een cruciale schakel in een project bent.”