“Westerse banken hebben ruim 20 miljard dollar Russisch frauduleus geld witgewassen”

Westerse banken waren de voorbije jaren betrokken bij een massale witwasoperatie van crimineel geld uit Rusland. Dat zegt althans het ‘Organized Crime and Corruption Reporting Project’ waarover de krant The Guardian bericht. Het zou gaan om minstens 20 miljard dollar, dat tussen 2010 en 2014 uit Rusland werd versluisd. Moldavië en Groot-Brittannië speelden een sleutelrol, zo blijkt.

Het geld was afkomstig van zo’n 500 Russen, onder wie oligarchen, bankiers en mensen met banden met de veiligheidsdienst FS, die zich bijvoorbeeld schuldig maakten aan fraude of belastingontwijking. Volgens The Guardian zat ook de neef van Russisch president Vladimir Poetin in het bestuur van een Russische bank waarvan de rekeningen gebruikt werden voor de fraude.

Het Verenigd Koninkrijk speelde een belangrijke rol in het netwerk. Alleen al in Londen werd er voor 738 miljoen dollar witgewassen. The Guardian merkt op dat banken beweren over procedures te beschikken om verdacht geld te detecteren, maar dat die procedures toch niet waterdicht zijn. Vooral de omvang van de witwasoperaties doet vragen rijzen.

Ook Moldavië speelde een sleutelrol omdat Russische bedrijven naar een Moldavisch rechter trokken om zogezegde schulden te claimen. Die zette dan het licht op groen om cash geld te storten op een Moldavische bankrekening. Vandaar vond het geld zijn weg naar Letland en dus naar het Westen. De Letse bank Trasta heeft intussen haar banklicentie verloren omwille van die witwaspraktijken. In Moldavië leidde het bankschandaal de voorbije jaren tot een zware politieke crisis.