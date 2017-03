Nacer Chadli knokt zich opnieuw in nationale ploeg: “Ik heb hard gewerkt en voel me bijzonder goed”

Nacer Chadli verliet vorige zomer na het missen van de EK-selectie Tottenham Hotspur om bij West Bromwich Albion op zoek te gaan naar meer speelminuten. Na een lastig seizoensbegin en een knieoperatie eind oktober is de 27-jarige winger nu al geruime tijd basisspeler bij de huidige nummer acht uit de Premier League.

“Na mijn knieoperatie was het moeilijk om terug te keren”, bekende Chadli dinsdag na de training in Tubeke. “Daarna heb ik hard gewerkt en nu voel ik me al enkele weken bijzonder goed. Dat zie je ook aan mijn statistieken. Het is voor mij belangrijk om wekelijks te mogen spelen. Op de eerste plaats wil ik uitblinken bij mijn club om zo elke keer geselecteerd te worden voor de nationale ploeg. Deze keer was het een mooie verrassing voor mij om opgeroepen te worden.”

Na het uitvallen van Eden Hazard is Chadli zelfs een mogelijke vervanger vooraan, ook al is de concurrentie moordend. “Op die positie speel ik bij West Brom ook vaak, al heb ik daar dit seizoen al bijna op elke positie gespeeld omdat we met blessures zaten. De laatste weken zet de coach me op rechts: ik ben er gevaarlijk voor doel en scoor zo tamelijk vlot. Ook de vleugelposities op het middenveld van Martinez zouden me moeten liggen. Dan kan je de hele flank voor je rekening nemen. Ik heb nog nooit op de vleugel gespeeld, maar ik ben 27 jaar en dan kan je nog veel leren. De coach speelt in een nieuw systeem en dat is altijd leuk. Martinez is me al komen scouten bij WBA en weet op welke posities hij me kan gebruiken.”