Courtois is duidelijk over geruchten over transfer naar Real Madrid

Thibaut Courtois en Real Madrid, het is een verhaal dat de wereld maar niet uitraakt. Elke transferperiode is er wel sprake van een flirt tussen de Koninklijke en onze nationale nummer één. Maar Courtois ziet zichzelf niet bij Real, maakt hij voor het eerst duidelijk komaf met de geruchten bij de Spaanse radiozender Radio Cardena SER. “Ik heb nog twee jaar contract bij Chelsea en sta open voor een contractverlenging.”

Rode Duivel Thibaut Courtois werd nog maar enkele weken geleden nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke is op zoek naar een vervanger voor doelman Keylor Navas en is al sinds de passage van Courtois bij stadsgenoot Atlético gecharmeerd door de Limburger, klinkt het al langer. Die geruchten drukt onze boomlange landgenoot nu echter resoluut de kop in.

“Ik zie mezelf niet bij Real Madrid, ik zie mezelf bij Chelsea”, zei Courtois bij Radio Cardena SER. “Ik denk dat ik hier een sleutelspeler ben. Ik zie mezelf nergens anders en zit volgend seizoen dus zeker niet bij Real Madrid. Ach, sinds mijn eerste seizoen bij Chelsea al doen zulke geruchten de ronde. Maar hier spelen we voor de titel en de beker en ben ik gelukkig. Bovendien heb ik nog twee jaar contract.”

De Rode Duivel maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij ook zijn toekomst op langere termijn in Londen ziet. “Ik sta zeker open voor een contractverlenging. Ik ben gelukkig hier en zou het geweldig vinden als ze me willen houden. Tot nu toe zijn er wel nog geen gesprekken geweest. Maar nu zijn we dan ook volop bezig met een nieuwe titel. We zullen wel zien of er op het einde van het seizoen een nieuwe contractaanbieding komt.”