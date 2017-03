Dertiger opgepakt met 700 cannabisplanten in woning

Maasmechelen -

In een huis van de sociale woningmaatschappij heeft de lokale politie Lanaken-Maasmechelen (LaMa) dinsdag 700 cannabisplanten aangetroffen. De politie deed de ontdekking in de Vlinderstraat in de wijk Beerensheuvel. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 90.000 euro. De politie kon de bewoner, een dertiger uit Maasmechelen, arresteren.