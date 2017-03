Zoo kijkt vol verwachting uit naar geboorte van dwergnijlpaard

In de GaiaZOO in het Nederlandse Zuid-Limburg wordt vol verwachting uitgekeken naar de bevalling van een dwergnijlpaardje. Voor moeder Torpedo zal het haar zevende jong zijn. Via een camera in de kraamkamer zenden de verzorgers het hele proces live uit.

Dwergnijlpaard Torpedo kwam twaalf jaar geleden als een van de eerste dieren naar de Zuid-Limburgse dierentuin. Samen met mannetje Dikael heeft ze intussen al zes jongen op de wereld gezet. En daar komt weldra een zevende bij.

Anders dan bij nijlpaarden werpt het dwergnijlpaard haar jong op het land, in plaats van in het water. Daardoor zal de geboorte - die ieder moment kan plaatsvinden - goed te volgen zijn via een camera in het binnenverblijf. Op die manier houden ook de dierenverzorgers Torpedo nauwlettend in het oog.