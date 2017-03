Iran overweegt nucleair akkoord te schrappen als VS sancties handhaaft

Iran heeft de Amerikaanse regering gewaarschuwd dat het land uit het nucleair akkoord zal stappen indien Washington de omzetting ervan blijft blokkeren. “We zijn op die optie voorbereid”, zei minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif dinsdag. Indien de Amerikanen Iran de indruk geven dat het akkoord van Wenen niet langer van nationaal belang is, “kan Iran op elk moment terugkeren naar de situatie van voor de deal”, zei Zarif volgens het persbureau ISNA.

Het nucleair akkoord werd in juli 2015 door Iran en de vijf VN-vetomachten plus Duitsland geratificeerd. Het geeft Teheran het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie, maar niet op de ontwikkeling van kernwapens. Bovendien zouden de economische sancties tegen Teheran wegvallen, maar de Verenigde Staten handhaven nog steeds een aantal van die sancties.

De hoogste leider van Iran, grootayatollah Ali Khamenei, benadrukte de bedreiging onrechtstreeks. “Als onze jonge wetenschappers in korte tijd uranium van 3,5 naar 20 procent kunnen verrijken, zijn ze ook in staat om uranium naar 99 procent te verrijken”, zei hij volgens het persagentschap Tasnim. Verrijkt uranium van boven de 90 procent kan ook voor de ontwikkeling van kernwapens gebruikt worden.

Tot dusver is de nucleaire deal nog lang niet omgezet zoals met Iran was afgesproken. Volgens Teheran ligt de schuld daarvan bij de VS, die bijzondere economische projecten met Europa saboteren. Via lucratieve contracten met Europese ondernemingen hoopt Iran vele nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Maar Europese grootbanken weigeren vaak uit vrees voor Amerikaanse strafmaatregelen de financiering van de projecten. Daarom zit Iran ook na het nucleair akkoord nog steeds in een economische crisis.