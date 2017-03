Kafka in Catalonië: volgens Engelse versie van reglement zou Movistar strenger gestraft moeten worden

Movistar heeft dinsdag de ploegentijdrit in de Ronde van Catalonië gewonnen, ook al hield de Spaanse formatie zich niet aan de regels onderweg. Dat lokte reactie uit bij BMC en Trek-Segafredo, die klacht indienden. De jury paste de regels toe van het in het Frans opgestelde UCI-reglement, terwijl de Engelse versie een andere interpretatie geeft aan de straf. Maar de jury moet de Franse versie toepassen en dus krijgen slechts drie renners een straf en niet het hele team, verduidelijkt Guy Dobbelaere.

In de Ronde van Catalonië is onze landgenoot Guy Dobbelaere commissaris van de UCI-jury, de Italiaan Ernesto Maggione is er de voorzitter. “Het was ingewikkeld”, doet Dobbelaere zijn verhaal. “Rojas duwt drie keer een ploegmaat en dan moeten we kijken naar het reglement. In het Franse reglement staat dat er voor de renner die een fout begaat een sanctie volgt van 1 minuut tijdstraf + 200 Zwitserse frank boete per overtreding. Dus krijgt hij drie minuten aan zijn been en 600 Zwitserse frank boete. Amador werd twee keer geduwd, dus twee minuten straf, Oliveira krijgt één minuut straf.”

Maar in de Engelse versie staat een andere vertaling of versie van de regel. “Het is ingewikkeld”, herhaalt Dobbelaere. “Maar kort samengevat: daar staat dat elke renner van de ploeg die een fout begaat een straf en een boete moet krijgen”, verduidelijkt Dobbelaere. “Ik geef toe, dat is een beetje raar, maar het is nu zo. Vervolgens is het kijken welk reglement van toepassing is en de regel zegt dat als er een verschil is tussen de twee verschillende talen het de Franse versie is die telt. Dat is het geval bij koersen op de weg, in de cyclocross geldt de Engelse versie. We moeten ons dus op het in het Frans opgestelde reglement baseren en dus krijgen slechts drie renners van Movistar een straf.”

“Het reglement is wat het is en we moeten ons daar nu aan houden. Maandag was er in Italië sowieso een vergadering gepland met de UCI-commissarissen. Het is zeker iets dat we zullen aankaarten. We moeten dit bekijken en die reglementen op termijn gelijkstellen”, besluit Dobbelaere.