Lachen: Casillas pest ex-Barcelona-speler op sociale media

De Spanjaard Marc Bartra heeft zich na zijn periode bij Barcelona, waar hij vooral bankzitter was, ontpopt tot basisspeler bij het Duitse Borussia Dortmund. De verdediger pakte uit met een livevideo op Instagram voor zijn fans toen plots niemand minder dan ex-Real Madrid-doelman Iker Casillas erop begon te reageren. "Marc", zei die, "heb je het al gezien? Achter je, dat is Bale! Heb je hem intussen al kunnen inhalen?" De legendarische keeper van Real Madrid, ondertussen aan de slag bij Porto, verwees zo naar de Copa del Rey-finale uit 2004, waar Bartra helemaal eraf werd gelopen door Gareth Bale voor de beslissende 1-2.

Bartra keek met grote ogen toe naar de live-reacties van zijn voormalige rivaal, maar sloeg even later toch terug op Twitter. "Dag Iker, heb je deze bal intussen al gevangen?", schreef hij onder een foto van zijn kopbaldoelpunt in diezelfde Copa del Rey-finale. "Die had je nog tegoed!"

Iker Casillas to Bartra on Live Instagram: Marc one thing, are you still trying to catch Bale until today? ???????? pic.twitter.com/wlBAaCNpAd