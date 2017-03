Vlaams bod op voetbalclub of niet, de Chinezen hebben toch voorrang

Leuven - Heel wat Leuvenaars reageren verbouwereerd op het nieuws dat voetbalclub Oud-Heverlee Leuven niet alleen een voorakkoord met Chinese investeerders heeft, maar ook een exclusiviteitsclausule tot 30 juni. Zelfs al komt er een Vlaams bod, de Chinezen hebben voorrang.

Maandag maakte de belangengroep ‘OHL op Dreef’ bekend dat ze voor het einde van de week een concreet voorstel op tafel zou leggen voor een overname van de club. Ze zegt dat ze meerdere lokale ondernemers en investeerders verzamelde die willen investeren in de voetbalclub. Bedoeling is de club aan Den Dreef zo in Vlaamse handen te houden. Maar dat bod komt mogelijk te laat. In het voorakkoord dat OH Leuven met het Chinese bedrijf afsloot, zou zijn opgenomen dat er tot 30 juni enkel met hen onderhandeld mag worden. Als zij dus voor die tijd hun handtekening zetten, is de Chinese overname een feit. En het bestuur van OH Leuven is daar contractueel toe verbonden. De inspanningen van ‘OHL op Dreef’ lijken dus tevergeefs.