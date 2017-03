Afrika Cup-winnaar Kameroen en succescoach Broos trainen dit weekend op veld Belgische provincialer

De nationale voetbalploeg van Kameroen, dat vorige maand nog de Afrika Cup won, komt samen met zijn Belgische succescoach Hugo Broos komend weekend naar België. De Afrikaanse sterren zullen verblijven in Diegem en komen op zaterdag en zondag trainen op het veld van eersteprovincialer SK Kampenhout. Volgende week woensdag spelen de Ontembare Leeuwen van Broos een oefenmatch tegen Guinee op het veld van RWD Molenbeek.

De nationale ploeg van Kameroen komt op het veld van de Vlaams-Brabantse eersteprovincialere SK Kampenhout trainen omdat het veld in Diegem, waar het team op hotel zit, niet vrij is vanwege een competitiematch. Sven Vandenbroeck, de Belgische assistent van Broos, is echter van de streek en is goed bevriend met huidig Kampenhout-voorzitter Geert Heremans. Zo komt het dat de Kameroense vedetten komend weekend dus te bewonderen zullen zijn op het veld van een Belgische provincialer. Volgens de clubsite zullen de Ontembare Leeuwen er zaterdag en zondag om 16 uur trainen.