Cahill neemt kapiteinsband over van Rooney bij Engelsen voor match tegen Duitsland

Essen - Gary Cahill zal woensdag de Engelse kapitein zijn tijdens de vriendschappelijke wedstrijd in en tegen Duitsland. Dat heeft bondscoach Gareth Southgate dinsdagavond bekendgemaakt. De 31-jarige verdediger van Chelsea vervangt de vaste aanvoerder Wayne Rooney, die door een blessure verstek moet laten gaan voor de match.

Eerder op de dag raakte bekend dat Phil Jones de Engelse selectie heeft moeten verlaten. De verdediger van Manchester United blesseerde zich op training en is naar zijn club teruggekeerd.

Na de oefenpartij van woensdag tegen Duitsland ontvangt Engeland zondag in een WK-kwalificatiewedstrijd Litouwen. De Three Lions tellen na vier wedstrijden in de kwalificatiecampagne tien punten. Eerste achtervolger Slovenië heeft acht punten. Litouwen staat vierde met vijf punten. Enkel de eerste van de groep plaatst zich. De beste acht runner-ups (op negen groepen) spelen barrageduels.