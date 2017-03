CLUBNIEUWS. Sterkhouder Club Brugge heeft last, Genk wil Kosovaarse Messi laten tekenen

RC Genk haalde in alle stilte een 17-jarige speler weg bij STVV, die in zijn thuisland bekendstaat als de ‘Kosovaarse Messi’. Bij Club Brugge trainde naast Limbombe en Izquierdo ook Engels individueel. Al het clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Anderlecht maakt verder werk van de uitbouw van zijn ploeg voor volgend seizoen. Na Uros Spajic vorige week heeft nu ook Frank Boeckx zijn contract verlengd tot 2020. “Dit is een duidelijk signaal naar Frank toe. We hebben toekomstplannen met hem”, verduidelijkt sportief manager Herman Van Holsbeeck. De contractverlenging komt niet helemaal onverwacht. De 30-jarige keeper ligt goed in de groep en ook op sportief vlak heeft hij de twijfelaars weten te overtuigen met acht clean sheets in zestien competitiematchen. Voor Boeckx zal de nieuwe overeenkomst wellicht aanvoelen als een beloning voor de manier waarop hij heeft teruggeknokt. In de zomer van 2015 zat Boeckx zonder club en was hij van plan om met de rugzak door Zuid-Amerika te trekken. Anderlecht haalde hem toen uit de vergetelheid. “Ik ben Anderlecht heel dankbaar voor het vertrouwen”, aldus Boeckx. “Nu moeten we de komende drie jaar wel kampioen worden.”(ela)

CLUB BRUGGE

Nadat 24.000 fans zich al verzekerden van een miniabonnement voor Play-off 1, gingen de losse tickets voor de vijf thuismatchen van Club Brugge gisteren na één voormiddag bijna allemaal de deur uit. Er zijn nog een verwaarloosbaar aantal tickets voor Charleroi (70), Oostende (140) en Zulte Waregem (19). Club trainde in de voormiddag. Limbombe en Izquierdo hielden het gisteren bij een individuele sessie, net als Engels (adductoren). In de namiddag speelde de groep een tornooitje padel, gewonnen door assistent Clement en teammanager Rigaux. Preud’homme ontspande met een golfsessie.

AA GENT

Danijel Milicevic moet door een knieblessure afhaken bij het Bosnische nationale elftal dat zich voorbereidt op interlands tegen Gibraltar en Albanië. De offensieve middenvelder zet zijn revalidatie verder in Gent.

Ondertussen rondde AA Gent al de kaap van 10.000 verkochte Play-off 1-abonnementen. Opvallend detail: ruim 60 procent van deze abonnementen werden online aangekocht. Daarnaast valt ook op dat heel wat nieuwe fans zich een abonnement aanschaffen voor Play-off 1, waardoor het aantal vrije plaatsen in de Ghelamco Arena allicht weer wat kleiner zal worden. Vrijdagmiddag zullen de spelers een bezoekje brengen aan de Gentse Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein.(ssg)

KRC GENK

RC Genk haalde in alle stilte een 17-jarige speler weg bij STVV, die in zijn thuisland bekendstaat als de ‘Kosovaarse Messi’. Net als Leon Bailey tekent Edon Zhegrova pas op zijn 18de een contract. Met die werkwijze wil Genk problemen met de FIFA vermijden.