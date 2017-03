Griekenland kan zaterdag Carlos Zeca opstellen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen België. Gisteren raakte het papierwerk in orde, waardoor de genaturaliseerde Portugees officieel voor zijn nieuwe land mag uitkomen. De kans is groot dat de aanvoerder van Panathinaikos meteen een basisplaats krijgt op het Griekse middenveld. De Grieken moeten het zaterdag stellen zonder eerste doelman Orestis Karnezis (Udinese). Hij wordt onder de lat vervangen door Kapino (Olympiakos).