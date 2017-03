Wilmots over Ivoorkust: "Hier is veel werk te doen"

Acht maanden na zijn einde bij de Rode Duivels wordt Marc Wilmots opnieuw bondscoach. De voetbalbond van Ivoorkust wil Wilmots (48) vanmorgen presenteren. Onze landgenoot arriveerde gisteren al in Abidjan. Bondsvoorzitter Sidy Diallo kondigde aan dat Wilmots voor twee jaar zal tekenen. “Hier is veel werk”, zei Wilmots.

“Wat is het hier warm”, pufte Marc Wilmots bij zijn aankomst in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan, waar het kwik tegen de dertig graden aan schuurde. Zijn officiële presentatie is pas vanmorgen, maar hij zei wel al een paar woorden. “We willen hier iets bouwen. Ivoorkust ging er in de eerste ronde van de Afrika Cup uit, dus er is veel werk, maar het project Ivoorkust interesseerde me enorm.”

Volgens Ivoriaanse bronnen mag de voorganger van Roberto Martinez aan het roer van de Rode Duivels in zijn nieuwe functie een maandloon van 30.000 tot 50.000 euro verwachten, wat neerkomt op 360.000 tot 600.000 euro per jaar. “Marc had voorstellen waarmee hij veel meer kon verdienen, maar hij koos voor het project van Ivoorkust”, aldus Ivoriaans bondsvoorzitter Diallo.

Opmerkelijk is dat de ­Ivoriaanse bond op 27 februari een oproep deed om kandidaturen binnen te sturen. Eén van de criteria toen was dat de kandidaat-bondscoaches bereid moesten zijn om zich in Ivoorkust te vestigen, maar het is nauwelijks denkbaar dat Wilmots dat zal doen. Verder werden perfecte kennis van het Frans, internationale ervaring, arbeidsethos en een trainersdiploma gevraagd. “Ik ben ingegaan op de oproep van de bondsvoorzitter”, zei Wilmots.

“We ontvingen 59 kandidaturen, maar weinigen vervulden de criteria”, aldus Diallo. “Marc tekent voor twee jaar, maar heeft bewezen dat hij iemand is die op de lange termijn kan werken. De huidige overeenkomst kan verlengd worden.”

Vrijdag tegen Rusland

Acht maanden geleden, midden juli 2016, werd het contract van Wilmots als Belgische bondscoach in onderling overleg ontbonden. Wilmots was ruim twee jaar assistent bij de Rode Duivels en vier jaar hoofdcoach. Als bondscoach kwalificeerde hij België voor het WK 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk, waar hij telkens strandde in de kwartfinales. Onze landgenoot volgt bij Ivoorkust de Fransman Michel Dussuyer op.

Ivoorkust oefent vrijdag in en tegen Rusland en maandag in Parijs tegen Senegal. Verwacht wordt dat Wilmots dan nog niet op de bank zal zitten, maar wel voormalig assistent-bondscoach en huidig interim-coach Ibrahima Kamara. In principe zal Kamara aanblijven als assistent, maar Wilmots zou op termijn een eigen assistent kunnen meebrengen. Op 4 juni oefent Ivoorkust in Nederland, wat mogelijk Wilmots’ debuut wordt op de bank.