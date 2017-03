Wilmots vroeg Borkelmans (nog) niet mee naar Ivoorkust

Ze leken onafscheidelijk, Marc Wilmots en zijn loyale assistent-bondscoach Vital Borkelmans. Maar Borkelmans viel gisteren net als iedereen uit de lucht bij de aankondiging dat Marc Wilmots de nieuwe bondscoach van Ivoorkust is. “Neen, niets gehoord”, vertelde hij aan de telefoon. “Als ik mee had moeten gaan, had hij me wel gebeld, denk ik.” Borkelmans was bij de Rode Duivels vier jaar assistent van Wilmots. De 53-jarige Borkelmans sprak vorige maand nog met Zulte Waregem over een job als trainer van de U19, maar daar werd geen gevolg aan gegeven.