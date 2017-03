COMMENTAAR. “Ivoorkust is een kolfje naar Wilmots’ hand”

Het heeft verbazend lang geduurd. Wellicht was Marc Wilmots nog het meest verbaasd van allemaal. De 48-jarige ex-bondscoach van België sloeg wat aanbiedingen af en wachtte vol ongeduld op een aanbieding van een mooie club. Dat was zijn droom: bij een goed gestructureerde (Duitse) club dagelijks zijn ding doen en alle criticasters van het EK een lange neus zetten. Er mocht geen trainer ontslagen worden in de Bundesliga of zijn naam werd genoemd. Maar concreet werd dat nooit. Teleurstellend voor hem. Had Marc Wilmots de Rode Duivels niet naar de nummer één op de FIFA ranking en twee kwartfinales op een groot tornooi gevoerd?