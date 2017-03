Jongeren snuffelen aan techniek op de werkvloer

Vorige week kregen tientallen technische en technologische bedrijven in Vlaanderen meer dan 2.000 jongeren uit het basis- en secundair onderwijs over de vloer. Het doel van deze Techclass is om kinderen van technische beroepen te laten proeven. Wij volgden de leerlingen van basisschool 't Schoolke uit Oud-Waterschei op bezoek bij het schrijnwerkbedrijf Hotec in Genk.

“Het is al voor het tiende jaar op rij dat we deze formule van bedrijfsbezoeken voor jongeren in de praktijk brengen”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg.

“We willen dat ze al op heel jonge leeftijd kunnen proeven van het ‘echte werk’ in de dagelijkse ondernemerspraktijk. Meer specifiek kiezen we voor getuigenissen van professionals in technische en technologische beroepen, die op een verstaanbare manier uitleggen waar ze mee bezig zijn. Op die manier onderstrepen we de positieve aspecten van deze beroepen en proberen we de leerlingen die er feeling voor hebben, te stimuleren om technische opleidingen te kiezen. Dat is heel belangrijk, aangezien nog al te vaak leerlingen met sterke technische interesses en talenten, kiezen voor meer algemene opleidingen. Zij, een vooral hun ouders, denken dat die algemene richtingen later betere kansen bieden op de arbeidsmarkt. Onterecht, want wij merken in de praktijk dat heel veel werkgevers schreeuwen om meer technisch geschoolde medewerkers, waarvoor ze de vacatures nauwelijks ingevuld krijgen. De carrièrekansen liggen voor deze mensen voor het oprapen."

Zeldzaamheid

In Limburg namen zo’n 20 Limburgse scholen van het basis- en secundair onderwijs deel aan Techclass. Daarbij het zesde leerjaar van basisschool 't Schoolke uit Oud-Waterschei, dat op bezoek ging bij trappenmaker Hotec in Genk. Na een introductiefilmpje van het bedrijf, werden de leerlingen in kleine groepjes verdeeld. Ze kregen van de Hotec-medewerkers een rondleiding in de showroom, het productie-atelier, de magazijnen en kantoren.

"Wij doen aan Techclass mee om de schoolgaande jeugd te overtuigen dat een vak leren zeker niet minderwaardig is, in tegendeel zelfs", zegt Erik Hoebers, zaakvoeder van Hotec . “We merken heel goed dat de instroom de afgelopen jaren zeer klein is geworden en dat goede vakmannen een zeldzaamheid aan het worden zijn. Door deel te nemen aan Techclass proberen we jongeren te overtuigen om later voor een technisch beroep te kiezen. We willen daar zeker ons steentje toe bijdragen.”

>

>

>