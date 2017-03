Ciman: “Nu krijg ik wel het vertrouwen van de bondscoach”

Laurent Ciman is weer vanuit Canada naar Tubeke gereisd om deel uit te maken van de kern van de Rode Duivels. De verdediger van Montreal Impact mag andermaal hopen op een basisplaats in een driekoppige defensie met ook nog Alderweireld en Vertonghen.

“Ik kom als gerespecteerde speler, dat is veranderd”, aldus Ciman. “Het is prettig dat de coach op mij rekent. Dat is goed om weten want sommigen zijn voor mij, sommigen zijn tegen. Er komt wel veel concurrentie. Vermaelen is nu terug, straks ook nog Kompany. De trainer respecteert me en hij was al lovend over mijn trainingsarbeid. Het verbaast me wel maar ik heb altijd geweten dat ik dit kon. Ik kon het alleen niet altijd laten zien. In het verleden mochten er drie, vier verdedigers geblesseerd zijn, dan was het nog eerder een middenvelder die in de defensie ging spelen dan dat er voor mij werd gekozen. Deze trainer heeft veel vertrouwen in mij en dan wil ik terugbetalen. Ik doe dat met enorm veel plezier. Gezien mijn leeftijd (31 jaar, nvdr) wordt het mogelijk mijn laatste kans om een WK mee te maken. Ik ga er dus volledig voor.”