Origi: “Ik wil dezelfde progressie boeken als Lukaku”

Divock Origi is bij de Rode Duivels. Maar net als bij Liverpool het geval is, ziet het er niet naar uit dat de 21-jarige aanvaller veel speelgelegenheid zal krijgen. Romelu Lukaku is meer dan ooit de nummer één.

“Soms is het frustrerend dat je je kwaliteiten niet kunt uiten op het veld”, geeft Origi toe. “Ik geloof in mezelf en ik zal er doorkomen. Maar zoveel op de bank zitten, het zijn momenten dat je afziet. Het enige wat ik kan doen, is hard werken. Dat is toch nog altijd het doel: basisspeler worden bij Liverpool. Dat is mijn focus. Dat ik op verschillende plaatsen kan spelen, zie ik niet als een probleem. Ik zie me nog altijd als spits. Dat de afstand met Romelu Lukaku groter wordt? Zo voel ik dat niet aan. Ik weet wat ik kan. Ik speel bij een topclub, want dat is Liverpool wel echt. Romelu is inderdaad goed bezig, want hij werkt heel hard en focust zich op de juiste dingen. Ik wil dezelfde progressie boeken als Romelu en werk daar ook aan.”