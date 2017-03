Tielemans laat zich bij Rode Duivels uit over eventuele transfer

Youri Tielemans wordt ook op training van de Rode Duivels geconfronteerd met vragen over zijn toekomst.

“Ik denk nog niet aan een transfer, echt niet”, aldus Tielemans, nog altijd maar 19 jaar. “Na het seizoen ga ik samenzitten met mijn makelaar om de balans op te maken. Ik heb veel stappen vooruit gezet dit seizoen. Maar het kan nog beter. De bondscoach geeft me tips om beter te worden. Zoals dat tussen een trainer en een speler vaak gebeurt. Dat gaat dan over tactische zaken. Zoals hoe ik me moet positioneren als we met een drie- of viermansdefensie spelen. Dat is heel waardevol. Ik ben heel blij dat ik nu deel uitmaak van de kern. Ik moet geduld hebben want er staat enorm veel kwaliteit voor mij. Bij Anderlecht ging alles snel maar hier moet ik geduld hebben. Ik leer hier veel. Technisch maar ook mentaal.”