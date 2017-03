Standard-TD Renard: “Ik was niet de enige die geen fan was van de mentaliteit van Trebel”

Je zal tegenwoordig maar Olivier Renard heten. De technisch directeur van Standard zag zijn team slechts negende worden op tien punten van Play-Off 1, kreeg de zwarte piet voor het ontslag van Yannick Ferrera en kwam tot slot ook op ramkoers te liggen met Daniël Van Buyten. “Als 95 procent van de transfers een mislukking was, dan zou ik mijn valiezen pakken. Maar dat is niet het geval. Standard heeft in jaren niet zo’n goede kern gehad”, slaat hij terug in Sport/Voetbalmagazine.

Olivier Renard, is dat niet de man die verantwoordelijk was voor het ontslag van Yannick Ferrera bij Standard? De technisch directeur van Standard slaat echter terug. Over Ferrera: “Ik hoorde weleens wat uit de kleedkamer en dan zou ik wel gek zijn om hem dat niet te vertellen. Maar al wat ik zei, zag hij als een aanval”, zei . “Er is één ding dat hij maar niet wou begrijpen en dat is dat ik niet tegen hem was maar voor Standard. Renard ontkent niet dat hij één van de mensen was die Ferrera op straat zette, maar wil ook duidelijk maken dat het ontslag van Ferrera niet alleen zijn verantwoordelijkheid was. “Die beslissing is genomen door vijf, zes mensen.”

Dan is het contact met de nieuwe coach beter, benadrukt Renard. “Ook aan Aleksandar Jankovic vertel ik wat ik opvang in de kleedkamer en die luistert ernaar. En ik luister naar hem.” Al heeft Renard wel een duidelijke mening over het experiment met de driemansdefensie waar de Standard-trainer begin dit jaar mee uitpakte. “Het Mechelen van Jankovic speelde zo en dat werkte. Tijdens de stage in januari heeft hij daar bij ons op getraind als een extra wapen, om te kunnen switchen. Maar goed, hij zag al snel dat het wapen een waterpistooltje was.”

“In jaren niet zo’n goede kern gehad”

Voorlopig riskeert Jankovic ondanks het teleurstellende parcours nog geen ontslag, aldus Renard. Hij wijst daarbij naar Anderlecht, dat na een moeilijk begin onder coach René Weiler nu ook beter draait. “Nu tellen de play-offs, nadien trekken we de nodige conclusies. En dan heb ik het niet zozeer over de resultaten, maar wel over de mentaliteit. Ook al vind ik, met alle respect voor onze tegenstanders, als ik onze kern bekijk: die play-offs moeten we winnen.” Renard blijft, ondanks de kritiek van de inmiddels vertrokken Daniël Van Buyten, overtuigd van de kwaliteiten van de spelersgroep van Standard. “Hadden we nu een ploeg van sukkelaars, dan zou ik zeggen: we staan waar we horen te staan. Als 95 procent van de transfers een mislukking was, dan zou ik mijn valiezen pakken. Maar dat is niet het geval. Standard heeft in jaren niet zo’n goede kern gehad.”

Olivier Renard aan de zijde van de inmiddels vertrokken Daniël Van Buyten, die flink uithaalde naar het transferbeleid van Standard. Foto: BELGA

De trainer krijgt voorlopig nog wat krediet en met de voetballende kwaliteiten van de spelers is er ook niets mis, dixit Renard. Alleen mist de TD een beetje rebelsheid bij dit Standard. En daarmee bedoelt hij niet de mentaliteit die de in de winter naar Anderlecht vertrokken Adrien Trebel had. “Ik was niet de enige die daar geen fan van was. Heel de club, heel de groep. Ik sta dicht bij de kleedkamer, ik vang geregeld wat op.” Niet dat het nu zoveel beter zit met die mentaliteit. Na de winterstop hebben de Rouches nog maar amper een match op een afdoende niveau gespeeld, zegt de voormalige doelman zelf. “Het is ook bizar: je stelt je wintermercato af op het verbeteren van de mentaliteit en achteraf blijkt het nog erger te zijn.”

“Trebel liever naar Anderlecht dan naar Gent”

Was het niet slimmer geweest Trebel te houden in een poging hem terug op het rechte pad te krijgen? “Trebel had een zeker financiële waarde en we konden het ons niet permitteren om die verloren te laten gaan”, verklaart Renard. “Dan waren we alles kwijt geweest. Tijdens de stage heeft onze groep trouwens te kennen gegeven dat Trebel maar beter wegbleef! En als hij dan toch wegging, dan liever naar Anderlecht dan naar Gent.” Een opvallende uitspraak, gezien de rivaliteit tussen beide clubs. “Ik begrijp dat het voor een supporter van Standard altijd heel moeilijk is om een goeie speler naar Anderlecht te zien verhuizen. Onze kapitein dan nog. Maar stel je voor dat hij naar Gent was gegaan, een concurrent voor PO2. Een van de laatste matchen spelen ze op Standard en Trebel maakt de winning goal... Wat zouden de fans dan zeggen?”