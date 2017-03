Ook minuut stilte bij Rode Duivels voor 22 maart

Ook de Rode Duivels hebben de aanslagen in Brussel van een jaar geleden herdacht. Voor de start van de training hield het nationale voetbalteam één minuut stilte.

Op 22 maart 2016 werden Brussels Airport en het Brusselse metrostation Maalbeek slachtoffer van terroristische aanslagen. De hele dag lang staan er herdenkingsmomenten gepland. Ook onze Rode Duivels betuigden op hun oefencomplex in Tubeke dus hun respect aan de slachtoffers.

De Rode Duivels moesten diezelfde dag in principe in Brussel aan hun voorbereiding op een oefeninterland in eigen huis tegen Portugal beginnen, maar die wedstrijd en ook enkele trainingen werden toen om veiligheidsredenen afgelast. Uiteindelijk werd de wedstrijd op de vooropgestelde datum van 29 maart 2016 in het Portugese Leiria gespeeld.

One minute of silence before the start of our training session. Because 22/03/16 may never be forgotten. #BrusselsTribute ? Een bericht gedeeld door Belgian Red Devils (@belgianreddevils) op 22 Mrt 2017 om 3:32 PDT

Ook verschillende eersteklassers stonden stil bij de aanslagen.