Rode lantaarn in Eredivisie zet coach op straat

Brussel - Hans de Koning is niet langer coach bij Go Ahead Eagles. Dat meldt de rode lantaarn uit de Nederlandse voetbalcompetitie woensdagmorgen op de clubwebsite. “Aanleiding hiervoor zijn de aanhoudende tegenvallende resultaten, waardoor de club momenteel de laatste plaats op de ranglijst bezet”, klinkt het. “Vanochtend namen Go Ahead Eagles en De Koning in goed overleg afscheid van elkaar”.

Go Ahead staat na 27 speeldagen troosteloos achttiende en laatste in de Eredivisie en uit de laatste vijf duels werd slechts één schamel punt gepuurd. Het heeft 20 punten, twee minder dan ADO Den Haag en drie minder dan Roda JC. “De resultaten van de afgelopen maanden gaven geen reden aan te nemen dat de neerwaartse spiraal omgebogen zou worden”, aldus technisch manager Dennis Bekking. “Als club zijn we dan ook van mening dat dit besluit, hoe moeilijk ook, de kansen op directe of indirecte handhaving vergroot”.

De Koning was sinds maart vorig jaar hoofdtrainer van Go Ahead en onder zijn leiding werd promotie naar de Eredivisie afgedwongen. “Go Ahead Eagles streeft ernaar om snel een vervanger tot het einde van het seizoen aan te stellen. Voorlopig nemen assistent-trainers Harry Decheiver en Michel Boerebach de honneurs waar.”