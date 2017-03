Record bonus voor medewerkers Porsche

Porsche werknemers krijgen een speciale bonus van 9.111 euro voor hun goede prestaties in 2016. Het bedrag verwijst waarschijnlijk met een knipoog naar het bekende model de Porsche 911, waarvan er twee nieuwe versies op de markt kwamen in 2016.

CEO Oliver Blume en voorzitter van de ondernemingsraad Uwe Hück willen met deze bonus hun 21.000 werknemers een hart onder de riem steken. “We hebben een emotioneel en bewogen jaar achter de rug”, schrijft Blume in een brief naar zijn werknemers. Na het Dieselgateschandaal in 2015, werd 2016 een recordjaar in de geschiedenis van Porsche. Eerder deze week raakte al bekend dat een Porsche zo’n 15.000 euro winst opbrengt en dat de autofabrikant zo’n 3,9 miljard euro winst maakte.

“We willen jullie bedanken voor het resultaat”, laat Blume zijn werknemers weten. “Jullie hoog niveau van deskundigheid en passie zijn de basis om Porsche naar de toekomst te begeleiden”, gaat de CEO verder. Zo kwamen er vorig jaar enkele nieuwe sportwagens uit, waaronder de 911 Turbo en de 911 R.

Om het grote succes van het boekjaar 2016 te delen krijgt elke werknemer een bonus van 9.111 euro. Dit bedrag wordt opgedeeld in twee luiken: 8.411 euro ter gelegenheid van de bedrijfswinst en 700 euro als pensioenbijdrage. “We kijken uit naar een succesvolle samenwerking in de toekomst”, zo eindigt Blume zijn brief.