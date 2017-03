Wie is supertalent Moise Kean, de “nieuwe Balotelli”, die de beloften van Club Brugge recht in de ogen kijken?

Woensdag om 14.00u spelen de beloften van Club Brugge hun achtste finale op de Viareggio Cup tegen titelverdediger Juventus. Een loodzware opdracht voor blauw-zwart, die daarbij de “nieuwe Balotelli” in de ogen kijken.

De Oude Dame won vorig jaar voor de negende keer de Viareggio Cup en evenaarde daarmee het record van AC Milan. Voor deze editie schreven 40 clubs zich in. Het toernooi wordt koortsachtig gevolgd door talentscouts. In het verleden toonden toppers als Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Radja Nainggolan en Gianluigi Buffon in hun jeugdjaren er hun kunnen.

De beloften van Juve willen maar wat graag in de voetsporen van bovenstaande voetballers treden. Ze worden woensdag in het Stadio Torquato Bresciani gecoacht door Fabio Grosso, de vleugelverdediger die de beslissende penalty scoorde voor Italië in de WK-finale van 2006 tegen Frankrijk. Hij beschikt over een aantal grote talenten, waaronder Moise Kean.

Brave Balotelli?

De 17-jarige spits wordt al een tijdje bestempeld als de “nieuwe Mario Balotelli”. De gelijkenissen zijn vrij eenvoudig te vinden. Kean is, net als Super Mario, zwart en heeft een opvallend kapsel. Ze spelen beide als aanvaller en maken al vroeg in hun carrière furore bij de jeugd. Al staat Kean minder bekend als een losbandig figuur, wat Balotelli tot op de dag van vandaag parten speelt. “Ik vind Mario een geweldige voetballer, buiten de domme dingen die hij doet”, zei Kean aan La Gazzetta dello Sport.

Happy 17th birthday to Juve's Moise Kean ???? pic.twitter.com/wwc3qLh2Co — 101 Great Goals (@101greatgoals) 28 februari 2017

Kean speelt al zijn hele leven bij Juve, meestal één leeftijdscategorie hoger dan normaal, en hij tekende er in januari zijn eerste profcontract. Hij zit dit seizoen aan negen competitiedoelpunten en vijf assists bij de beloften, plus twee goals in vier UEFA Youth League-wedstrijden. Zijn prestaties leverden hem ook al veertien selecties op bij het A-team van de Oude Dame, waarvan drie in de Champions League.

Bij zijn invalbeurt tegen Sevilla werd hij meteen de eerste speler geboren in deze eeuw die een voet zette op een voetbalveld in de belangrijkste Europese competitie. “Ik vind het normaal om met en tegen oudere spelers te spelen. Daar heb ik geen probleem mee”, aldus Kean, die zijn kunnen ook al toonde bij de jeugdteams van de Azzurri met 12 goals in 26 wedstrijden.

Mino Raiola

Geen wonder dat Juventus hem snel een profcontract liet tekenen. Al bleken de onderhandelingen minder vanzelfsprekend dan gedacht. Kean wordt namelijk vertegenwoordigd door Mino Raiola. U weet wel, de man die ook onder andere Paul Pogba, Romelu Lukaku en, jawel, Mario Balotelli in zijn portefeuille heeft zitten. Mogelijk wordt Kean komend seizoen uitgeleend, Ajax is een optie, omdat Raiola wil dat zijn poulain speelminuten maakt bij de profs.

Zover is het echter nog niet en dus zal de beloftendefensie van Club Brugge zijn handen vol hebben met de zwarte parel van Juve. Kean zegt zelf dat snelheid, kopbalvermogen en een accuraat schot zijn grootste troeven zijn. Dat wordt ook meteen duidelijk als je hem ziet spelen. Kean is een pure atleet, die vaak sneller reageert en denkt dan zijn tegenstander en nu al kan rekenen op een killer instinct voor doel.

Moise Kean's goal vs Udinese for Juve's primavera team ?????? pic.twitter.com/GyJHAWePqg — ItalianFootballTV (@IFTVXtra) 23 januari 2017

“Scoren is een gewoonte voor mij”, zei hij ooit. Een statement die hij dus echt wel waar maakt. Tegen Club is de verwachting dat hij zal starten in de spits, ook al kan hij ook op de flank uit de voeten. “Zijn vastberadenheid is te gek voor woorden”, vindt Raiola. “Hij kan wel eens een grote ster worden.”

Er is op zijn leeftijd uiteraard nog veel werk voor de boeg voor Kean. Zo moet hij nog werken aan zijn beslissingsvermogen, voorzetten en werkethiek. De verdedigers van Club zijn echter gewaarschuwd. Vorige week won Kean nog met de U17 van Italië met 1-0 van België. Hopelijk trekt ons land op de Viareggio Cup met Club Brugge wel aan het langste eind.