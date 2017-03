Zorgen voor Rode Duivels: “Meunier traint nog steeds niet mee”

Moet Belgisch bondscoach Roberto Martinez op zoek naar een nieuwe rechterflank voor zijn Rode Duivels? PSG-speler Thomas Meunier traint immers nog steeds niet met de groep, maakte de Spanjaard vanmiddag bekend. “Hij traint nog altijd individueel.”

Rode Duivels-trainer Roberto Martinez heeft na het uitvallen van kapitein Eden Hazard nog steeds geen goed nieuws over Thomas Meunier. De rechtsback van PSG was nog steeds afwezig op training. “Thomas Meunier traint nog altijd niet mee”, vertelde de Spanjaard. “Hij traint nog altijd individueel.”

Al te veel zorgen weigert Martinez zich voorlopig wel te maken. “Tot hiertoe evolueert het goed. Maart is een specifieke maand. Hij moet niet elke dag trainen om fit te zijn.” Maar iemand zonder ook maar één training in de benen aan de aftrap brengen, houdt natuurlijk ook een risico in. “Ik zou het wel fijn vinden mocht hij vrijdag meetrainen”, zei Martinez.