Opvallend: deze ‘lap-toptransfer’ kwam er na analyse van statistieken

Afgelopen winter maakte de Nederlander Memphis Depay de overstap van Manchester United naar het Franse Lyon. Nochtans stond Depay dicht bij een overstap naar andere ploegen zoals Fenerbahce, Everton en enkele Spaanse en Italiaanse subtoppers. Het management van Depay maakte de beslissing over Lyon echter na advies van een databasebureau, dat allerlei statistieken van de vinnige aanvaller analyseerde, aldus Voetbal International.

Het databasebureau Sci Sports berekende aan de hand van de sterke en zwakke punten van Memphis Depay dat de Franse Ligue 1 de beste bestemming was voor de Nederlander. Daarvoor deed het beroep op statistieken over zijn speelwijze, de trainer en ploegmaats van de geïnteresseerde ploegen etc. Daarna berekende Sci Sports dat Lyon de beste keuze was voor Memphis Depay.

Dick Advocaat, die Depay naar Fenerbahce wilde halen, begrijpt de keuze alvast. “De Ligue 1 past inderdaad goed bij hem. Een fysiek sterke competitie, daar blijft hij met gemak overeind”, aldus Advocaat aan VI. Dat Depay een goede beslissing heeft gemaakt, tonen zijn cijfers inderdaad aan. Bij Lyon scoorde hij al vijfmaal en gaf hij twee assists in tien duels.