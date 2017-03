Berrier: “Ik heb een reputatie omdat mensen enkel mijn stomme kop zien”

“Als je naar me kijkt, zie je een stomme kop.” Het is de manier van Oostende-spelverdeler Franck Berrier (33) om aan te geven dat zijn uitstraling niet overeenkomt met hoe hij in werkelijkheid is. Geen makkelijk karakter, niet de vrolijkste... Het klopt allemaal niet, zegt hij. “Feitelijk kent men mij heel slecht en ik denk dat dat mijn carrière beïnvloed heeft.”

Eerlijk? Zo’n uitspraak hadden we niet van Franck Berrier verwacht. De spelverdeler van KV Oostende ziet er maar zelden erg enthousiast, laat staan vrolijk uit. Zijn humeur lijkt doorgaans onder het vriespunt te zakken bij een voortijdige wissel. Maar de Fransman heeft helemaal geen moeilijk karakter, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine. “Ik weet dat ik een reputatie heb in het milieu. Ik heb al gehoord dat ik een rotkarakter heb, men heeft gezegd dat ik rotzooi breng in de kleedkamer. Maar dat is nooit gebeurd. Nooit. Feitelijk kent men mij heel slecht en ik denk dat dat mijn carrière beïnvloed heeft. Ik denk dat bepaalde goeie clubs bang zijn geweest om me te nemen, omdat ze vreesden dat ik problemen zou maken.”

Berrier heeft daar een verklaring voor, al vertelt hij het wel in zijn eigen woorden. “Als je naar me kijkt, zie je een stomme kop. Als de mensen me niet aanspreken, stap ik niet zelf op hen af. Ik glimlach niet naar mensen die ik niet ken, ik streef daar ook niet naar, ik probeer niet om vrienden te maken of om toenadering te zoeken tot de supporters. Zodra de training is afgelopen, stap ik in de wagen en rijd ik naar huis. Of ik verlegen ben? Niet speciaal, maar ik heb daar gewoon geen zin in, dat is het. Als je me echt kent en een avond met me doorbrengt, zal je zeggen dat ik de vriendelijkste en vrijgevigste ben. Maar nu ben ik mezelf in de bloemetjes aan het zetten...”