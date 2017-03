Thierry Froger niet langer coach van TP Mazembe en Anthony Vanden Borre

Thierry Froger is niet langer coach van Tout Puissant Mazembe, de nieuwe Congolese club van Anthony Vanden Borre. Dat heeft de club uit Lubumbashi laten weten. “Club en coach hebben in onderling akkoord besloten om de samenwerking stop te zetten. De doelstelling om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Afrikaanse Champions League is immers niet bereikt.”

De 54-jarige Froger was pas in februari bij Mazembe beland, hij verving er zijn landgenoot Hubert Velud. De ex-coach van Châteauroux en Gueugnon had een contract tot eind december 2017 ondertekend, maar werd afgerekend op de uitschakeling in de zestiende finales van het kampioenenbal. Mazembe, vijfvoudig eindlaureaat van de Champions League, verloor afgelopen weekend van het Zimbabwaanse Caps United en dat kwam uiteraard hard aan.

De 29-jarige Vanden Borre had op 2 maart aangekondigd dat Mazembe zijn nieuwe club werd, enkele dagen eerder had hij zijn contract bij Anderlecht laten ontbinden.