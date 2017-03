Directeur Soudal haalt uit naar Westerlo: “Ze dachten zeker dat ik een paljas ben?”

Seizoen 2016-2017 is er één om heel snel te vergeten geworden voor voetbalclub Westerlo. Het eindigde de reguliere competitie als laatste en zag een deal met Soudal afspringen. Vic Swerts, de directeur van de siliconen- en lijmfabrikant, haalt nu stevig uit naar de Kemphanen. “Die club is virtueel failliet. Ik had op dankbaarheid gehoopt, maar in plaats daarvan hebben ze me voor aap proberen houden”, sneert hij in Sport/Voetbalmagazine.

De deal tussen Soudal en Westerlo sprong eind vorig jaar af na eindeloos getouwtrek tussen beide kampen. Ondanks het feit dat Soudal hoofdsponsor van Westel blijft, heeft directeur Vic Swerts, die zich ook terugtrok als voorzitter van de club, eens goed zijn gedacht gezegd. Grootste struikelpunt was dat de Kempense raad van bestuur het toch voor het zeggen wilde blijven hebben, terwijl ze volgens Swerts nauwelijks nog financiële middelen hebben. “Die club is virtueel failliet”, zegt hij over Westerlo in Sport/Voetbalmagazine. “Wij waren bereid die zorgen over te nemen. Ik zeg u: die vzw moet de plak zwaaien en die hebben daar financieel nooit iets voor moeten doen. En nu mij verwijten dat er kosten zijn gemaakt omdat ik heb gezegd spelers te halen. Nu, ik heb hier ook nog wat rekeningen liggen. Ze hebben mij zo kwaad gekregen dat het niet onder vier of zes of acht ogen kon. Dat is een ongelooflijke ontgoocheling.”

“Ik had op iets meer dankbaarheid gehoopt. Maar in plaats van mij – en dat zeg ik figuurlijk – een standbeeld te geven, hebben ze mij dusdanig onderschat en voor de aap proberen te houden. Ze dachten zeker: die Swerts is een paljas? Ik werd het zo beu als koude pap. Wij zijn ingestapt met de allerbeste bedoelingen. Zij zitten in hoge geldnood en wij hebben wat mogelijkheden via onze fondsen. Vertrouwen is de basis. Als je geen nagel hebt om aan uw kont te krabben moet je ook niet vier weken naar de Côte d’Azur gaan. Echt baas willen blijven, is gewoon belachelijk. Komaan, degene die betaalt is de baas, maar als ze mij niet vertrouwen, hoeft het voor mij niet.”