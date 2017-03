UEFA zal ref Barça-PSG niet schorsen: “Het is alsof je een speler zou schorsen die een strafschop heeft gemist”

“We zullen de ref van die wedstrijd niet schorsen, wij schorsen geen scheidsrechters”, zo heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag verklaard over de wedstrijdleiding in FC Barcelona-Paris Saint-Germain (6-1). In die terugmatch van de achtste finales van de Champions League liet Deniz Aytekin zich betrappen op enkele discutabele beslissingen.

“Als iets niet goed verlopen is, dan bespreken we dat. Maar er is geen sprake van schorsen”, aldus Ceferin in de rand van een voetbalcongres in het Portugese Estoril. “Het is alsof je een speler zou schorsen die een strafschop heeft gemist, hij belandt gewoon op de bank als hij veel strafschoppen niet omzet.”

PSG schreef recent een brief naar de UEFA-voorzitter om zijn beklag te doen over de “zwakke wedstrijdleiding” begin deze maand. Dankzij de monsterzege zorgde Barça voor een mirakel, het maakte zo de 4-0 nederlaag uit de heenmatch goed. In Le Parisien liet PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zich eveneens negatief uit over de ref. “We kunnen het niet laten te denken dat de afloop van die wedstrijd anders geweest zou zijn met een meer scherpziende scheidsrechter”, stelde Al-Khelaïfi. “Iedereen zag de (niet gefloten) penalty op Di Maria, die ons mogelijk had laten terugkomen tot 3-2. En we mogen niet vergeten dat die penalty na die schwalbe van Suarez er geen was.”