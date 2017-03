Helden van weleer luisteren ‘Nostalgie Avond’ van Beerschot Wilrijk op

De Antwerpse voetbalclub Beerschot Wilrijk brengt vrijdag voor aanvang van de wedstrijd tegen White Star Brussels een stevige portie nostalgie naar het Olympisch Stadion. Spelers van de laatste drie kampioensjaren en nog enkele oudere Beerschot-coryfeeën zullen De Mannekes naar hun 22ste overwinning van het seizoen proberen schreeuwen. De betreurde algemeen directeur Marc Steenackers was een van de drijvende krachten achter de organisatie van het evenement.

De ‘Nostalgie Avond’ zal de overgrote meerderheid van het spelerslegioen van de laatste drie kampioensjaren (2014, 2015 en 2016) opvoeren. Samen met nog enkele “oude Beerschotgloriën” zullen er in totaal ruim vijftig helden en idolen naar het Olympisch Stadion afzakken voor de wedstrijd tegen White Star Brussels, die om 20.30 uur op gang wordt gefloten.

Marc Steenackers

De oud-spelers worden verwelkomd in het VOS Café zodat ze in het gezelschap van een etentje en een fles wijn of frisse pint oude herinneringen kunnen ophalen. Tijdens de koffiepauze van Beerschot Wilrijk-White Star Brussels zal een ereronde plaatsvinden in het stadion waarbij alle aanwezige kampioen en iconen voorgesteld worden. Nadien zal de groep vastgelegd worden op de gevoelige plaat.

Onder meer Dyron Daal, Davy De Smedt, Jurgen Cavens, Patrick Vervoort, Eddy Schaessens, Bert Dhondt, Kurt Van Dooren en Samir Beloufa zullen hun opwachting maken. De organisatie van het evenement wordt verzorgd door de Vrienden van het Olympisch Stadion. Enkele maanden geleden werd het initiatief ook mee op gang getrokken door de betreurde algemeen directeur Marc Steenackers.