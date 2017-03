Zelfverzekerde Wilmots waarschuwt Ivorianen: “Ik doe het op mijn manier”

Marc Wilmots is woensdag officieel voorgesteld als bondscoach van Ivoorkust. “Ik doe het op mijn manier”, aldus een zelfverzekerde Wilmots, die het na het voorbije EK voor bekeken hield bij de Rode Duivels.

“Wanneer ik een zaak aanpak, ben ik de enige baas aan boord”, aldus de 48-jarige Wilmots, die zijn handtekening onder een contract van twee jaar zette met een optie voor twee bijkomende jaren. “Ik doe het op mijn manier, zoals ik denk dat het hoort in lijn met mijn gevoel en mijn manier van werken. Eerlijkheid, eensgezindheid, werklust: met die zaken boek ik vooruitgang. Er is geen druk van clubs of van makelaars, die vlieger gaat niet op bij mij.”

“Als we als ploeg spelen, zullen we sterk zijn. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt, anders wordt het moeilijk om met mij samen te werken”, vervolgde Wilmots, die met de Rode Duivels op het WK 2014 en het EK 2016 in de kwartfinales strandde. Wilmots wil graag de huidige situatie bij het Ivoriaanse nationale team analyseren en de spelers met de meeste ervaring polsen alvorens knopen door te hakken. Hij beoogt een mix van “jong en oud”, en laat de deur open voor oudere spelers als “Gervinho, Salomon Kalou of Yaya Touré”.

Belangrijkste opdracht voor Wilmots is de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland. In groep C leiden de Ivorianen na twee speeldagen met 4 punten, voor Gabon (2), Marokko (2) en Mali (1). De groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde. De eerstvolgende WK-kwalificatiematch staat op 28 augustus op het programma in Gabon. Vrijdag speelt Ivoorkust een oefeninterland in en tegen Rusland, waarmee de Rode Duivels volgende week dinsdag sparren in Sotsji. Maandag oefenen de Ivorianen in en tegen Senegal.