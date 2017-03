Club Brugge-beloften stunten tegen titelverdediger Juventus op prestigieuze Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben in de achtste finale van de prestigieuze Viareggio Cup verrassend titelverdediger Juventus uitgeschakeld. Na een 2-2 gelijkspel haalde blauw-zwart het met penalty’s.

De beloften van Club Brugge hadden eerder al indruk gemaakt in de groepsfase van de Viareggio Cup. Ze wonnen hun groep met Parma, Cagliari en Genoa met zeven punten en werden zo samen met het Braziliaanse Osasco de enige niet-Italiaanse ploeg die de achtste finales haalden. Voor de kraker tegen titelverdediger Juventus moest coach Sven Vermant wel een aantal spelers missen door de stage van de A-ploeg en de interlands van de nationale jeugdploegen. Daarbij ook co-topschutter Fran Brodic, die opgeroepen werd voor de Kroatische beloften.

Toch was het Noah Fadiga, de zoon van Khalilou, die Club Brugge verrassend op voorsprong bracht in Italië. Na de pauze brachten een afgeweken bal van Pereira en een doelpunt van Vasko Juventus echter op en over de Bruggelingen. Eén minuut voor tijd wist Rik De Kuyffer echter nog de 2-2 aan te tekenen, waarna Club Brugge na een heuse penaltythriller aan het langste eind trok. Het werd maar liefst 9-8 na een zenuwslopende strafschoppenreeks.

De Viareggio Cup is een prestigieus jeugdtoernooi in Italië, dat al sinds 1949 wordt georganiseerd. Voor deze editie schreven 40 clubs zich in. Het toernooi wordt koortsachtig gevolgd door talentscouts. In het verleden toonden toppers als Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Radja Nainggolan, Leonardo Bonucci, Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Balotelli, Gabriel Batistuta, Edinson Cavani, Bastian Schweinsteiger en Gianluigi Buffon in hun jeugdjaren er hun kunnen.