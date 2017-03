Toch al de cijfers van een gouden generatie: Rode Duivels kunnen straf record verbeteren

Echte prijzen pakte deze gouden generatie van Rode Duivels nog niet, maar de Belgische nationale voetbalelf kan tegen Griekenland wel al een straf record verbeteren. Als de Belgen in het eigen Koning Boudewijnstadion niet verliezen, zijn ze al vijftien WK-kwalificatiematchen op rij ongeslagen. Ironisch genoeg strijden de Grieken om hetzelfde record. Alle cijfers die u moet kennen voor de WK-kwalificatiematch van zaterdag tegen Griekenland.

België België Griekenland Griekenland

Als de Rode Duivels thuis niet verliezen van Griekenland, hebben ze al 15 WK-kwalificatieduels op rij niet meer verloren. De laatste nederlaag van de Belgische nationale voetbalploeg in de kwalificatiereeks voor een WK dateert al van... 2009, tegen Estland godbetert. Als De Bruyne, Mertens, Lukaku en co ook niet onderuitgaan tegen de Grieken, verbeteren ze zo het Belgische record van 14 WK-kwalificatiematchen zonder nederlaag. Dat werd neergezet tussen 1988 en 1993.

• Grieken strijden om... zelfde record

Toevallig genoeg strijden de Grieken om exact hetzelfde record. Als zij niet verliezen tegen de Belgen, zijn ze al 12 WK-kwalificatiematchen op rij ongeslagen - een verbetering van hun vorige record, dat neergezet werd tussen 1989 en 1996.

• Duivels scoren aan de lopende band

De Belgen kunnen bogen op geweldige statistieken in deze kwalificatiecampagne. De Rode Duivels scoorden al 21 keer. Dat zijn minstens vijf goals meer dan eender welk van de 53 andere Europese landen in de WK-kwalificaties. De Belgen lijken dan ook goed op weg om het recordaantal van 38 goals van Tsjechië in de kwalificaties voor het WK 2006 te verbreken.

• Het kan speciale avond worden voor Witsel

Foto: BELGAIMAGE

Wat individuele spelers betreft, kan het ook een bijzondere avond worden voor Axel Witsel. Als de middenvelder ondanks zijn transfer naar China nog steeds het vertrouwen blijft krijgen, is dat de 28ste keer op rij dat hij in actie komt voor de Rode Duivels. Enkel Julien Cools wist ooit dat aantal te halen, al was dat al geleden van de periode tussen 1974 en 1980. De laatste match van de Rode Duivels waar Witsel verstek voor moest laten gaan, dateert al van oktober 2014, op bezoek bij Bosnië. Toen kampte de middenvelder met een enkelblessure.

Haalt Lukaku Ronaldo, Lewandowski en Wilmots in?

De Belgen zijn in Europa samen met Duitsland ook de enige die na vier matchen nog pronken met het maximum van de punten. Ook individueel scheren de Rode Duivels hoge toppen. Na vier kwalificatiematchen prijken gereputeerde doelpuntenmachines Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski met een indrukwekkende zeven goals bovenaan het topschutterslijstje, maar Romelu Lukaku prijkt met vijf doelpunten uit amper drie matchen op de derde plek. Als de spits van Everton nog drie keer weet te scoren in de komende zes kwalificatiewedstrijden, evenaart hij Marc Wilmots als Rode Duivel die het meeste doelpunten maakte in een en dezelfde kwalificatiecampagne.

In het klassement der assists staat Dries Mertens met vier stuks op een gedeelde derde plek. Bosniër Miralem Pjanic en Serviër Dusan Tadic delen de eerste stek, zij gaven elk al vijf assists.

Eén Griek scoorde meer dan alle andere Griekse aanvallers en middenvelders

De Belgen zullen vooral moeten opletten voor de Griekse spits Konstantinos Mitroglou. De aanvaller van Benfica scoorde al 25 keer in 37 wedstrijden dit seizoen en heeft met twaalf treffers voor de Griekse nationale ploeg zowaar meer gescoord dan alle andere Griekse aanvallers én middenvelders.