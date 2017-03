VIDEO. YouTube-broers breken binnen in de Luminus Arena

Genk - ‘Driedubbel’ had het beloofd en heeft het gedaan ook: inbreken in het stadion van KRC Genk. De Nederlandse broers Alwin en Roland Maes uit Overpelt en een gelegenheidsinbreker namen de proef op de som: hoe makkelijk is het om binnen te raken in de Luminus Arena?

Niet erg moeilijk zo blijkt. Het kost hen maar een beetje klimwerk over het hek aan de ingang rechts van het themacafé. Als randuitdaging besluit het trio om een van hen kaal te scheren na een spelletje blad-steen-schaar en dat doen ze ook, gewoon in een spelerszitje in de dug-out. Ze lopen ook even over de pas aangelegde grasmat, nemen een kijkje aan de middenstip en gaan aan het doelkader hangen.

Open deur

Hoog in de tribunes vinden ze een openstaande deur, vlakbij de VIP-ruimtes. Het trio kan zomaar door de loges wandelen en Alwin kan het zelfs niet nalaten om even van het bier aan de tapkraan te proeven...

De directie van KRC Genk is op de hoogte van de inbraakstunt en zit erg verveeld met de zaak. Ze tilt vooral aan het feit dat ze in het gebouw zijn geraakt. Welke stappen de club gaat ondernemen is nog niet duidelijk. Ze gaat eerst de beelden analyseren en intern bespreken op welke manier er gereageerd zal worden.