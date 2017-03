AC Milan is verdediger kwijt voor rest van seizoen na oogoperatie

AC Milan-verdediger Ignazio Abate zal dit seizoen niet meer in actie komen. De 30-jarige Italiaanse international herstelt van een operatie aan zijn linkeroog en zal pas in de zomer opnieuw fit zijn. Dat heeft Milan woensdag bekendgemaakt.

Abate blesseerde zich eind februari in de match tegen Sassuolo ernstig aan het linkeroog. Na verschillende onderzoeken in Italië en de Verenigde Staten schatten de specialisten in dat de verdediger tegen de zomer weer de oude zal zijn. Milan laat weten dat als het herstel vlot verloopt, Abate de voorbereiding op volgend seizoen met de groep zal aanvatten.

AC Milaan staat in de Serie A op de zevende plaats met 53 punten, op tien punten van de derde, Napoli, dat op de laatste Champions League-plaats staat. AC is wel maar twee punten verwijderd van stek vijf, die recht geeft op de Europa League. Daar staat momenteel stadsgenoot Inter.