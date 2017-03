UEFA wil transfersysteem veranderen om spankracht tussen clubs te verhogen

Het transfersysteem veranderen om ervoor te zorgen dat een klein aantal rijke clubs geen monopolie krijgt op de spelersmarkt. Dat is de ambitie die UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin woensdag namens de Europese voetbalbond op een congres in het Portugese Estoril uitsprak.

“We moeten ons de vraag durven stellen of de manier waarop het transfersysteem vandaag werkt wel de best mogelijke is”, legde de 49-jarige Sloveen uit. “En we mogen hierbij niet bang zijn om het systeem eventueel te veranderen. Al te vaak zien we dat een klein aantal rijke clubs de beste voetballers van kleinere teams wegkopen en dat mag eigenlijk niet de bedoeling zijn. Grote clubs mogen de kleinere niet wegdrukken.”

“Want als we de kloof tussen rijk en arm te groot laten worden”, zo vervolgde Ceferin, “zal dat de spankracht van het Europese voetbal aantasten. De UEFA moet het hele voetbal beschermen en niet alleen de elite.” De federatie denkt onder meer aan een soort speciale belasting voor de rijke clubs en een maximum aantal spelers per selectie.

Afgelopen januari publiceerde de UEFA nog een rapport waaruit bleek dat de economische ongelijkheid tussen de Europese topclubs en de rest de voorbije zes jaar spectaculair was toegenomen. Zo verdienden de vijftien rijkste teams de afgelopen zes seizoenen 1,514 miljard euro, terwijl de zevenhonderd kleinere teams het in die termijn met 453 miljoen moest doen.