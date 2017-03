Vandaag beslissing over Meunier, Martinez onder de indruk van Vermaelen

Thorgan Hazard trainde gisteren voor het eerst mee, Thomas Meunier was er nog altijd niet bij. Er wordt vandaag na de gesloten training beslist of hij zaterdag inzetbaar is. Zo niet, dan komt onder meer Thomas Foket in aanmerking om zijn positie in te nemen. “Hij werkt nu dagelijks met de medische staf. Tot nu toe verloopt het vlot. Vrijdag moet hij kunnen meetrainen. In deze fase van het seizoen is het voldoende dat hij één keer meetraint”, aldus bondscoach ­Martinez.

De defensie van zaterdag is wellicht het trio Alderweireld-Ciman-Vert­onghen. Maar Martinez, die Vermaelen recupereert, wilde nog niet in zijn kaarten laten kijken.

“Vermaelen heeft ervaring en knowhow en dat is altijd goed voor een groep. Ik ben onder de indruk van zijn focus. Hij is fysiek in orde, maar mist matchritme. Ciman of Vermaelen? Ze hebben hetzelfde profiel. Ze brengen intelligentie in de ploeg, zijn sterk aan de bal en kunnen goed uitverdedigen. Ze kunnen het spel goed verleggen. We hebben nu zes centrale verdedigers. Ook Dendonck­er wil ik daar gebruiken, maar ik heb nog geen keuze gemaakt.”

Grieken vandaag in Brussel

De Griekse selectie reist vandaag af naar Brussel. Sterspelers Kostas Manolas en Kostas Mitroglou, die dinsdag nog binnen bleven, trainden gisteren gewoon mee met de groep. Alle 24 selectiespelers zijn fit en beschikbaar voor de match van zaterdag. De genaturaliseerde Portugees Carlos Zeca wordt wellicht meteen in de ploeg gedropt.