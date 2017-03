105 amateurclubs verdwenen (maar de voetbalbond vindt dat niet erg)

Op acht jaar tijd zijn in Vlaanderen 105 amateurclubs verdwenen, vooral door financiële problemen. De voetbalbond vindt dat echter geen probleem. “Kwaliteit gaat boven kwantiteit.”

In 2009 waren 1033 clubs aangesloten bij Voetbal Vlaanderen, dat de amateurclubs verenigt. Acht jaar later zijn dat er nog maar 928. Een spectaculaire daling van 10 procent. Clubs verdwijnen vooral door financiële problemen. Sponsors en toeschouwers haken immers af. In de provinciale reeksen zorgt ook een gebrek aan vrijwilligers ervoor dat clubs worden opgedoekt.

Volgens Voetbal Vlaanderen is er echter geen probleem. “Deze trend is niet zorgwekkend”, zegt voorzitter Gilbert Timmermans. “Het is geen doel op zich om minder clubs te hebben. Maar als ze wegvallen, dan is dat maar zo. Het gaat toch vooral om marginale clubs, die het niet meer aankunnen. Wat telt, is het aantal aangesloten leden, en dat is gestegen.” Dat klopt: van 247.932 leden in 2009 naar 282.179 in 2016.

“Kwaliteit gaat boven kwantiteit”, zegt ook Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond.

Het plan is zelfs om fusies te stimuleren, eventueel via financiële incentives. Om zo dus nog minder amateurclubs over te houden, die dan wel gezonder zijn.

“De bond moet clubs niet verplichten om te fuseren. Maar de bond moet fusies wel faciliteren”, aldus De Brabander.

Voetbal Vlaanderen is dezelfde mening toegedaan. “Fusies zorgen voor beter gestructureerde clubs”, zegt Timmermans. Momenteel mag er per 5.000 inwoners in een gemeente maar één club zijn, maar hij wil nog een stap verder gaan. “Niet één club per gemeente, want dan kun je geen competitie meer organiseren. Waarom niet één club per 10.000 inwoners? Dat moet kunnen, zeker met de opkomst van de B-ploegen. Die zorgen voor nieuwe instroom onderin de piramide, in vierde provinciale.”