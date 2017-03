CLUBNIEUWS. Preud’homme haalt "geheim wapen" terug, Patosi opnieuw spoorloos

De mental coach die van heel wat spelers bij Club Brugge openlijk lof kreeg voor zijn bijdrage in de titel en nadien voor een nieuwe uitdaging koos, wordt nu op vraag van Michel Preud’homme teruggehaald met het oog op Play-off 1. Het geheime wapen? Misschien wel. Het verhaal van Ayanda Patosi bij Lokeren lijkt dan weer ten einde terwijl bij Waasland-Beveren een opmerkelijk figuur opdook tijdens de training: Thankgod Francis Simon (19), de broer van AA Gent-aanvaller Moses Simon. Uw portie clubnieuws van de dag.

Rudy Heylen moet Club Brugge laten knallen in Play-off 1

Rudy Heylen is terug bij Club Brugge. De mental coach die van heel wat spelers openlijk lof kreeg voor zijn bijdrage in de titel en nadien voor een nieuwe uitdaging koos, wordt nu op vraag van Michel Preud’homme teruggehaald met het oog op Play-off 1. Het geheime wapen? Misschien wel.

Dinsdag begint hij er echt aan, maar Rudy Heylen bracht gisteren al een bezoek aan Club Brugge in het Spaanse Marbella. ’s Ochtends aangekomen, voor vertrek naar training een hernieuwd kennismakingsmoment met de groep, ’s namiddags overleg met de staf over hoe zijn bijdrage er zou kunnen uitzien om uiteindelijk ’s avonds alweer op een vliegtuig richting België te zitten. Geen tijd te verliezen, duidelijk. Sinds het vertrek van Heylen maakte de Brugse A-kern voor individuele begleiding gebruik van de diensten van mental coach Francisco D’Hoore, die al werkte voor de Brugse jeugdacademie. Maar op vraag van Michel Preud’homme zelf komt Heylen er nu weer bij als versterking bij D’Hoore. Die laatste zal sommige spelers individueel verder begeleiden en verder werken met de Academy. Heylen zal zich meer focussen op groepssessies, al zal ook hij openstaan voor individuele gesprekken. Preud’homme hoopt dat Heylen de spelers mee ervan kan overtuigen dat elke wedstrijd er een op leven en dood is. Of zou moeten zijn. Dat Club vorig seizoen zo’n drive toonde in PO1 werd voor een deel toegeschreven aan Heylen, die de spelers goed wist te prikkelen.

De 41-jarige mental coach – die ook nog onder meer samenwerkt met Wout van Aert – ruilde Club Brugge vorige zomer na dik vijf jaar dienst in voor DoublePass, waarvoor hij over de hele wereld masterclasses geeft over hoe clubs hun talentontwikkeling kunnen optimaliseren. Hij zal die job voortaan combineren met zijn werk bij blauw-zwart en bij zijn andere cliënten.

Patosi opnieuw spoorloos, einde verhaal bij Lokeren

Het verhaal van Ayanda Patosi bij Lokeren lijkt ten einde. De Zuid-Afrikaanse flankaanvaller kwam de voorbije week niet opdagen op training en dat niet voor het eerst. De club noch zijn manager weet waar Patosi uithangt.

“Zijn verhaal is voorbij”, stelt sportief directeur Willy Reynders. “Als hij geen geldige reden heeft voor zijn afwezigheid zouden we zijn contract kunnen ontbinden.” Patosi is op het einde van het seizoen sowieso einde contract. Lokeren heeft gisteren zijn oefenduel tegen het Nederlandse FC Twente met 3-1 gewonnen. Persoons, De Sutter en Benchaib scoorden.(whb)

Thankgod Simon, broer van Moses, test bij Waasland-Beveren

Opmerkelijk figuur gisteren tijdens de training bij Waasland-Beveren. Thankgod Francis Simon (19), de broer van AA Gent-aanvaller Moses Simon, is voor onbepaalde duur op proef op de Freethiel. De rechtsvoetige linkerflankaanvaller zou normaal gezien eerder al op proef komen, maar door problemen met zijn visum ging dat niet door. De kans bestaat dat Thankgod Simon komende vrijdag tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Roeselare (1B) al speelminuten krijgt om zich te bewijzen.(whb)

KV Kortrijk bereidt zich momenteel nog steeds met Karim Belhocine voor op Play-off 2. Gisteren waren Kaminski en Goutas ziek. Zij trainden niet. Saadi heeft last aan de heup en was eveneens afwezig. Sarr sukkelt met de knie. Rougeaux hervatte eindelijk de looptraining na wekenlang last aan de bil. Kage traint al even met de groep na zijn pubalgie, maar bouwde gisteren een rustdagje in. De Congolees zou normaliter opnieuw inzetbaar moeten zijn tijdens de eerste wedstrijd van Play-off 2 thuis tegen Moeskroen.(jve)

KRC Genk lichtte de opties in de contracten van Alejandro Pozuelo (2 extra seizoenen) en Christophe Janssens (1 extra seizoen). Met Janssens wordt gepraat over een verbeterd contract, ook voor Pozuelo wordt aan een nieuwe overeenkomst gesleuteld. De opties in de contracten van Malinovskyi en Boëtius moeten pas na het seizoen worden gelicht.(mg)

Na de bekerwinst en een paar vrije dagen herneemt Zulte Waregem vandaag om 11 uur de training. Op vrijdag 31 maart trapt het Play-off 1 op gang in eigen stadion tegen Anderlecht.(kv)