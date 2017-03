Wilmots neemt zijn familie mee naar Ivoorkust

“Er zijn nog enkele mensen die me gaan vergezellen”, liet Wilmots ook optekenen. Dat bleek in de eerste plaats om fysiektrainer Mario Innaurato te gaan, die hij al jaren kent en met wie hij bij de Rode Duivels samenwerkte. Ook sprak hij van een assistent-trainer die zou meekomen. Dan toch Vital Borkelmans? Die zei ook gisteren dat hij nog niets had gehoord.

Wilmots had het niet alleen over zijn technische staf. “Het is voorzien dat mijn familie ook meekomt”, zei hij op de radiozender RFI. Hij zou zich met zijn vrouw en kinderen dan om praktische redenen in een hotel in de hoofdstad settelen.