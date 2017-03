KV Oostende betaalt 1,5 miljoen voor Lombaerts: Rode Duivel legt vandaag medische testen af

KV Oostende spoelt de bekernederlaag door met een inkomende transfer. Een prestigieuze transfer zelfs. 39-voudig Rode Duivel Nicolas Lombaerts is bijna een kustboy. Het is nog wachten tot Zenit Sint-Petersburg de laatste documenten vrijgeeft, alvorens de 32-jarige Bruggeling zijn handtekening zet. Morgen wordt hij in principe al officieel voorgesteld.

Een verrassing is het bezwaarlijk te noemen. De timing is dat wel. Een week voor de start van Play-off 1, drie maanden voor het einde van het seizoen legt KV Oostende al zijn eerste inkomende transfer van volgend seizoen vast. Nicolas Lombaerts, momenteel in ons land, hoefde niet eens af te wachten of de kustboys dan Europees voetbal spelen, vooraleer hij zijn handtekening zet. Omdat bij Oostende wordt verwacht dat de laatste onderhandelingen én de medische testen van vandaag een formaliteit zijn, zal de gewezen verdediger van AA Gent een contract tot 2020 bij KV Oostende tekenen. De verliezende bekerfinalist legt in een keer 1,5 miljoen euro op tafel, geen geringe som voor een 32-jarige verdediger zonder doorverkoopwaarde. Het is meteen ook de reden waarom Lombaerts nu al beslist om voor KVO te kiezen. Omdat hij bij geen andere Belgische club het vertrouwen voelde dat Marc Coucke hem wel schonk.

Anderlecht en Club

In januari was een transfer eigenlijk al bijna beklonken. Door manoeuvres van trainer Mircea Lucescu, die de overbodige Lombaerts plots wilde houden, én de moeizame communicatie met Zenit, viel een wintertransfer uiteindelijk in het water. KV Oostende bleef echter contact houden. Terwijl Anderlecht en Club Brugge, sinds vorige zomer al geïnteresseerd, liever afwachtten wie er straks vertrekt, bleek KVO als enige bereid nu al een deal te sluiten.

Voor Lombaerts komt er zo eindelijk een einde aan een soap die vorige zomer startte. De West-Vlaming, die dichtbij Brugge een woonst heeft, gaf toen al aan weer dichter bij huis te willen voetballen. Omdat de verdediger, sinds 2007 in Russische dienst, het gezien had bij Zenit én hij voor het eerst vader werd van een dochter, Victoria. Anderlecht drong flink aan maar door getalm liep een transfer eind augustus helemaal spaak. Sindsdien werd de 39-voudige Rode Duivel nog amper ingezet bij Zenit en verloor hij ook zijn plaats bij de nationale ploeg. Zijn laatste wedstrijd dateert van eind november. Het ziet er niet naar uit dat hij voor eind mei, wanneer het seizoen afloopt en hij definitief afscheid neemt van Zenit, nog veel zal spelen. Over zijn toekomst hoeft hij zich echter geen zorgen meer te maken.

De komst van Lombaerts betekent overigens niet per definitie dat een andere dertiger, David Rozehnal mag vertrekken. Integendeel. De 36-jarige Tsjech is einde contract maar bewees in de bekerfinale nog zijn waarde.