Podolski bezorgt Duitsland in allerlaatste interland zege tegen Engeland, met een beauty

Podolski retires with a screamer. Bow down pic.twitter.com/DduEYIkHvr

Duitsland heeft woensdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland gewonnen met 1-0. De match stond vooral in het teken van het afscheid van Lukas Podolski, die na een carrière van dertien jaar afscheid nam als Duits international. Dat de 31-jarige aanvaller met een wereldgoal de partij besliste, maakte zijn vertrek alleen maar mooier.

Engeland kreeg in de eerste helft de beste kansen. Lallana trof op het halfuur de paal en tien minuten later botste Alli op de Duitse doelman ter Stegen. Na de pauze herstelde de wereldkampioen het evenwicht, maar zonder grote kansen te creëren. In minuut 69 klom Duitsland dan toch op voorsprong. Uitgerekend de afscheidnemende Podolski fusilleerde Engeland-keeper Hart met een geweldige knal in de kruising van buiten de zestien. Nadien bloedde de match dood, enkel de applauswissel in de 84e minuut van gelegenheidskapitein Podolski, 129 interlands, 48 doelpunten en een wereldtitel in 2014 met Duitsland, deed het publiek op de banken staan.

Zondag maakt Duitsland in een WK-kwalificatiewedstrijd de verplaatsing naar Azerbeidzjan. Die Mannschaft staat na vier wedstrijden autoritair aan kop in zijn groep met het maximum van de punten. Eerste achtervolgers Noord-Ierland en Azerbeidzjan tellen zeven punten.

Op hetzelfde moment ontvangt Engeland op Wembley Litouwen. De Three Lions hebben na vier wedstrijden tien punten verzameld, twee meer dan het nummer twee, Slovenië. Litouwen staat vierde met vijf punten.

Enkel de eerste van elke kwalificatiegroep plaatst zich. De beste acht runner-ups (op negen groepen) spelen barrageduels. .