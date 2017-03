Duidelijke boodschap voor Yoni Buyens van Westerlo: “Ik heb de borsten, ik bepaal de regels”

Yoni Buyens beleeft niet zijn fijnste tijd als voetballer. Hij belandde bij Westerlo op de bank en degradeerde. Deze zomer keert hij in principe terug naar Genk, de club die hem aan de Kemphanen verhuurde. Gelukkig zijn er ook zekerheden in Buyens’ leven. Thuis draagt vrouwlief Jill Withofs de broek. Of meer precies: de salopette.

Mevrouw Buyens ging langs bij fotograaf Robbert Poel om haar man te verrassen met een prikkelende foto. Maar ook een niet mis te verstane boodschap: “I have the boobs, I make the rules.” (“Ik heb de borsten, ik bepaal de regels”). Zijn carrière mag op losse schroeven staan, thuis heeft Yoni Buyens houvast in het leven.

Foto: Photo News