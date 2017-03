Wie was Khalid Masood, alias Adrian Ajao, de terrorist van Londen?

De aanslag van woensdag aan het Britse parlement werd gepleegd door de 52-jarige Khalid Masood. De man was al bekend bij de politie voor geweldmisdrijven en ongeoorloofd wapenbezit, maar links met terrorisme waren er niet. De avond voordien verbleef hij in een goedkoop hotel waar hij nog met het personeel praatte. Wie was Khalid Masood, die uiteindelijk tóch met terreur het Verenigd Koninkrijk opschrikte?

De terrorist van Londen, Khalid Masood, werd geboren op Kerstmis 52 jaar geleden. Op 25 december 1964 zag hij het levenslicht in Dartfod in graafschap Kent. Dat was niet onder de naam 'Khalid Masood', maar wel als Adrian Russell Ajao. De man werd dus geboren in het Verenigd Koninkrijk en had ook de Britse nationaliteit.

Adrian werd opgevoed door een alleenstaande moeder, Janet Elms, staat in meerdere Britse media. Al als tiener pleegde Adrian kleine misdrijven, zo meldt de Britse tabloid Mirror. Ook als adolescent stapelde hij (kleine) criminele feiten op. In 1983 belandde Adrian voor het eerst in de gevangenis.

Bekeerd tot de islam

Het is onduidelijk wanneer het juist gebeurde, maar in de loop van zijn volwassen leven, bekeerde Adrian Ajao zich tot de islam. Zijn naam wijzigde hij daarop in Khalid Masood. Mogelijk radicaliseerde Adrian/Khalid in de cel, zo vermoeden de autoriteiten. Andere bronnen zeggen dan weer dat Khalid Masood vier jaar in Saoedi Arabië heeft gewoon, en dat hij mogelijk dáár geradicaliseerd is. Maar die berichten werden (nog) niet bevestigd.

Masood leefde daarna lange tijd in de West Midlands, de streek rond Birmingham zo'n kleine 200 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Londen, waar de aanslag plaatsvond. Daar ging hij regelmatig naar de plaatselijke moskee. Volgens een kennis van Masood was hij 'zeer religieus'. "Je kon op vrijdag niet bij hem langsgaan, want dan zat hij te bidden", zegt die kennis.

Bodybuilding

Masood was grote fan van bodybuilding. Dat was ook aan zijn postuur te zien. Diezelfde kennis van Masood vertelde aan Sky News dat hij "zeer stevig was, en dat je niet met hem wilde sollen, maar dat hij een vriendelijke, welbespraakte man was."

Leerkracht

Volgens Sky News was Masood een Engelse leerkracht, maar hij zou nooit gewerkt hebben in een school van de staat. Nog volgens Sky News was Masood vader van drie kinderen, al woonde hij volgens Mirror tot voor kort in een flat met een vrouw en één jong kind van zo'n 6 jaar oud. In december trok hij uit het appartement.

Randfiguur

Khalid Masood was bekened bij politie en de veiligheidsdienst MI5 als crimineel. Hij zou “een randfiguur” geweest zijn en was daarom de jongste tijd niet meteen in het vizier van de diensten, zo zei premier Theresa May in het parlement donderdag. Masood zat niet bij de ‘top 3.000’-lijst van veiligheidsdienst MI5, zo meldt de Britse krant The Guardian. Op die lijst staan individuen, vooral islamisten, die de MI5 beschouwt als mogelijk in staat om een aanslag te plegen in het land. Masood was de voorbije weken en maanden dus niet het onderwerp van een of ander onderzoek.

Tussen 1983 en 2003 werd Masood meerdere keren veroordeeld. Dat ging om veroordelingen voor het bezit van wapens, maar ook voor schendingen van de openbare orde of voor het aanbrengen van letsels. Zo moest hij in 2000 bijvoorbeeld naar de cel omdat hij het gezicht van een man bewerkt had met een mes. Maar nooit was Masood veroordeeld voor feiten die gelinkt waren aan terreur.

"Ik vertrek morgen naar Londen"

Voor hij in Londen toesloeg, verbleef hij in het Preston Park Hotel in Brighton. Een van de hotelmedewerkers vertelde aan de Britse tabloid The Sun over Masood "dat hij zeer Engels was". "Hij vertelde dat hij boven een gitaarwinkel woonde in Birmingham, maar dat hij niet oorspronkelijke van de Midlands is. Hij had ook een Londens accent", vertelt de bron. "Maar hij zei dat Londen niet meer was wat het ooit geweest is."

Masood werd door het hotelpersoneel omschreven als "een fijne, vriendelijke en kalme man". "Een van onze medewerkers schreef zelfs naast zijn reservatie "vriendelijke man", klinkt het.

Dinsdagnacht zei hij aan de hotelmedewerkers: "ik vertrek morgen naar Londen", waar hij een dag later toesloeg, 4 mensen doode en tientallen anderen verwondde.