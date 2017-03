Stijn Stijnen: “Ik had erbij kunnen zijn op het EK”

Stijn Stijnen is na zijn ontslag als trainer van Sporting Hasselt voor het eerst sinds lang nog eens weg uit het voetbalwereldje. Volgend seizoen zal hij de draad weer oppikken, zoveel is zeker. “Er was vorig seizoen al de mogelijkheid bij STVV aan de slag te gaan. Ivan Leko belde me misschien wel honderd keer.” De voormalige keeper van Club Brugge, die nog altijd maar 35 is, had gezien zijn leeftijd eigenlijk evengoed nog speler kunnen zijn. “Natuurlijk had ik er vorig jaar nog bij kunnen zijn op het EK.”

Hoe zou het nog zijn met Stijn Stijnen? De voormalige Rode Duivel werd een maand geleden verrassend ontslagen als trainer van Sporting Hasselt. In Het Laatste Nieuws reageert Stijnen bitter: “De club is intussen opnieuw populair en mengen er zich meer mensen. Meer mensen, betekent ook meer haaien. Die zaten toen in 2012 nog diep in het water, maar willen nu zeggenschap zonder verantwoordelijkheid te moeten nemen.”

Waar Stijnen nu aan de slag zal gaan, weet hij niet. Contacten heeft hij wel al. In eerste en tweede amateurklasse, al kwam er ook al een ploeg uit 1A aankloppen. “Er was vorig seizoen al de mogelijkheid om bij STVV aan de slag te gaan. Ivan Leko belde me misschien wel honderd keer. Ik zag dat absoluut zitten, maar het is er uiteindelijk niet van gekomen. Ik heb zelf mijn licentie niet.”

“Als derde doelman naar EK had gekunnen”

Vandaag is Stijn Stijnen nog altijd maar 35. Vorig jaar mocht Jean-François Gillet op 36-jarige leeftijd nog Euro 2016 meemaken van toenmalig bondscoach Marc Wilmots. Heeft Stijnen niet het gevoel dat hij daar ook bij had kunnen zijn?

“Ik heb in 2009 afscheid genomen van de nationale ploeg omdat dat voor mij het geschikte moment was”, aldus Stijnen. “Natuurlijk had ik er vorig jaar nog kunnen bij zijn op het EK. Niet als eerste doelman, maar als derde na Courtois en Mignolet. Maar ik ben niet jaloers op Gillet. Die man heeft 600 wedstrijden in de Serie A gekeept. Dan ben je niet zomaar eender wie.”